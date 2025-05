JUP

Jupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana’s primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network.

NavnJUP

RangNo.56

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel0.0005%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)3,54%

Cirkulationsforsyning2 897 855 555,54

Max Udbud10 000 000 000

Samlet Udbud6 999 215 849,839511

Cirkulationshastighed0.2897%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj2.0433053112987576,2024-01-31

Laveste pris0.3063747642827529,2025-04-07

Offentlig blockchainSOL

Sektor

Social Media

