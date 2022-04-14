Tune.FM (JAM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tune.FM (JAM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tune.FM (JAM) Information Tune.FM is a decentralized web3 music streaming platform and music NFT marketplace. Officiel hjemmeside: https://tune.fm Hvidbog: https://tune.fm/public/landing/images/Tune.FM(JAM)WhitepaperV4.pdf Block Explorer: https://app.dragonglass.me/hedera/dapps/tunefm

Tune.FM (JAM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tune.FM (JAM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Samlet udbud $ 92.23B $ 92.23B $ 92.23B Cirkulerende forsyning $ 29.71B $ 29.71B $ 29.71B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.96M $ 5.96M $ 5.96M Alle tiders Høj: $ 0.01445 $ 0.01445 $ 0.01445 Alle tiders Lav: $ 0.000034024905606913 $ 0.000034024905606913 $ 0.000034024905606913 Nuværende pris: $ 0.0000646 $ 0.0000646 $ 0.0000646 Få mere at vide om Tune.FM (JAM) pris

Tune.FM (JAM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tune.FM (JAM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JAM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JAM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JAM's tokenomics, kan du udforske JAM tokens live-pris!

Sådan køber du JAM Er du interesseret i at tilføje Tune.FM (JAM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe JAM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber JAM på MEXC nu!

Tune.FM (JAM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for JAM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk JAM prishistorikken nu!

JAM Prisprediktion Vil du vide, hvor JAM måske er på vej hen? Vores JAM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JAM Tokens prisprediktion nu!

