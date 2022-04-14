Nifty Island (ISLAND) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nifty Island (ISLAND), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nifty Island (ISLAND) Information Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards. Officiel hjemmeside: https://www.niftyisland.com Hvidbog: https://guide.niftyisland.com Block Explorer: https://solscan.io/token/HX6zNkjJ7zy653VoDWzbaYpSg7BrgLfq4i4RA7D5nkkz Køb ISLAND nu!

Nifty Island (ISLAND) Tokenomics og prisanalyse Udforske vigtige tokenomics- og prisdata for Nifty Island (ISLAND), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.44M Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 173.87M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.03M Alle tiders Høj: $ 0.7836 Alle tiders Lav: $ 0.009059406634082372 Nuværende pris: $ 0.014033

Nifty Island (ISLAND) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nifty Island (ISLAND) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ISLAND tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ISLAND tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ISLAND's tokenomics, kan du udforske ISLAND tokens live-pris!

Sådan køber du ISLAND Er du interesseret i at tilføje Nifty Island (ISLAND) til din portefølje?

Nifty Island (ISLAND) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ISLAND hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ISLAND prishistorikken nu!

ISLAND Prisprediktion Vil du vide, hvor ISLAND måske er på vej hen? Vores ISLAND prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ISLAND Tokens prisprediktion nu!

