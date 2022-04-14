Renzo (REZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Renzo (REZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Renzo (REZ) Information Renzo is a Liquid Restaking Token (LRT) and Strategy Manager for EigenLayer. It is the interface to the EigenLayer ecosystem securing Actively Validated Services (AVSs) and offering a higher yield than ETH staking. Officiel hjemmeside: https://www.renzoprotocol.com/ Hvidbog: https://docs.renzoprotocol.com/docs Block Explorer: https://solscan.io/token/3DK98MXPz8TRuim7rfQnebSLpA7VSoc79Bgiee1m4Zw5 Køb REZ nu!

Renzo (REZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Renzo (REZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 48.84M $ 48.84M $ 48.84M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 3.59B $ 3.59B $ 3.59B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 135.92M $ 135.92M $ 135.92M Alle tiders Høj: $ 0.29 $ 0.29 $ 0.29 Alle tiders Lav: $ 0.007039903655216518 $ 0.007039903655216518 $ 0.007039903655216518 Nuværende pris: $ 0.013592 $ 0.013592 $ 0.013592 Få mere at vide om Renzo (REZ) pris

Renzo (REZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Renzo (REZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal REZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange REZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår REZ's tokenomics, kan du udforske REZ tokens live-pris!

Renzo (REZ) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for REZ hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk REZ prishistorikken nu!

REZ Prisprediktion Vil du vide, hvor REZ måske er på vej hen? Vores REZ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se REZ Tokens prisprediktion nu!

