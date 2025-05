ISLAND

Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards.

NavnISLAND

RangNo.1498

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.25%

Cirkulationsforsyning174,258,472.49259973

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud991,027,616.249409

Cirkulationshastighed0.1742%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.2917950312440039,2024-12-17

Laveste pris0.012141457449811283,2025-04-07

Offentlig blockchainETH

IndledningNifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.