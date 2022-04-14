IDEX (IDEX) Tokenomics Få vigtig indsigt i IDEX (IDEX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

IDEX (IDEX) Information IDEX (IDEX) is a cryptocurrency token and operates on the Ethereum platform. IDEX has a current supply of 1,000,000,000 with 519,251,085.403 in circulation. The last known price of IDEX is $0.051546 USD and is down -5.87% over the last 24 hours. It is currently trading on 4 active market(s) with $330,723.128 traded over the last 24 hours. Officiel hjemmeside: https://idex.io/ Hvidbog: https://docs.idex.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb705268213d593b8fd88d3fdeff93aff5cbdcfae Køb IDEX nu!

IDEX (IDEX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for IDEX (IDEX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 24.24M $ 24.24M $ 24.24M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 970.70M $ 970.70M $ 970.70M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.97478 $ 0.97478 $ 0.97478 Alle tiders Lav: $ 0.00855880795496 $ 0.00855880795496 $ 0.00855880795496 Nuværende pris: $ 0.02497 $ 0.02497 $ 0.02497 Få mere at vide om IDEX (IDEX) pris

IDEX (IDEX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for IDEX (IDEX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal IDEX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange IDEX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår IDEX's tokenomics, kan du udforske IDEX tokens live-pris!

Sådan køber du IDEX Er du interesseret i at tilføje IDEX (IDEX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe IDEX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber IDEX på MEXC nu!

IDEX (IDEX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for IDEX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk IDEX prishistorikken nu!

IDEX Prisprediktion Vil du vide, hvor IDEX måske er på vej hen? Vores IDEX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se IDEX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!