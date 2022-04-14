Mobox (MBOX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mobox (MBOX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mobox (MBOX) Information MOBOX is a platform where Gaming & Finance come together & create GameFi - where free to play & play to earn is a reality. Officiel hjemmeside: https://www.mobox.io/#/ Hvidbog: https://faqen.mobox.io Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x3203c9e46ca618c8c1ce5dc67e7e9d75f5da2377 Køb MBOX nu!

Mobox (MBOX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mobox (MBOX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 28.65M $ 28.65M $ 28.65M Samlet udbud $ 550.32M $ 550.32M $ 550.32M Cirkulerende forsyning $ 500.32M $ 500.32M $ 500.32M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.51M $ 31.51M $ 31.51M Alle tiders Høj: $ 15.788 $ 15.788 $ 15.788 Alle tiders Lav: $ 0.0365171005253819 $ 0.0365171005253819 $ 0.0365171005253819 Nuværende pris: $ 0.05726 $ 0.05726 $ 0.05726 Få mere at vide om Mobox (MBOX) pris

Mobox (MBOX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mobox (MBOX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MBOX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MBOX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MBOX's tokenomics, kan du udforske MBOX tokens live-pris!

Sådan køber du MBOX Er du interesseret i at tilføje Mobox (MBOX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MBOX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber MBOX på MEXC nu!

Mobox (MBOX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for MBOX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk MBOX prishistorikken nu!

MBOX Prisprediktion Vil du vide, hvor MBOX måske er på vej hen? Vores MBOX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MBOX Tokens prisprediktion nu!

