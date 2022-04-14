Hatom (HTM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hatom (HTM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hatom (HTM) Information Hatom has built a complete Ecosystem dedicated to fostering DeFi on MultiversX, offering a range of products designed to shape the landscape, including a lending and borrowing protocol, liquid staking, a native stablecoin, and lending as a service among other ventures. Hatom's ecosystem is committed to providing users with secure, transparent, and user-friendly access to DeFi services while emphasizing scalability and security within the MultiversX blockchain. Officiel hjemmeside: http://hatom.com/ Hvidbog: https://docs.hatom.com/getting-started/learn-more-about-hatom-token/whitepaper Block Explorer: https://explorer.multiversx.com/tokens/HTM-f51d55 Køb HTM nu!

Hatom (HTM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hatom (HTM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 16.67M $ 16.67M $ 16.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.12M $ 11.12M $ 11.12M Alle tiders Høj: $ 3.569 $ 3.569 $ 3.569 Alle tiders Lav: $ 0.1056731847959557 $ 0.1056731847959557 $ 0.1056731847959557 Nuværende pris: $ 0.1112 $ 0.1112 $ 0.1112 Få mere at vide om Hatom (HTM) pris

Hatom (HTM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hatom (HTM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HTM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HTM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HTM's tokenomics, kan du udforske HTM tokens live-pris!

Sådan køber du HTM Er du interesseret i at tilføje Hatom (HTM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe HTM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber HTM på MEXC nu!

Hatom (HTM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HTM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HTM prishistorikken nu!

HTM Prisprediktion Vil du vide, hvor HTM måske er på vej hen? Vores HTM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HTM Tokens prisprediktion nu!

