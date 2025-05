HTM

Hatom has built a complete Ecosystem dedicated to fostering DeFi on MultiversX, offering a range of products designed to shape the landscape, including a lending and borrowing protocol, liquid staking, a native stablecoin, and lending as a service among other ventures. Hatom's ecosystem is committed to providing users with secure, transparent, and user-friendly access to DeFi services while emphasizing scalability and security within the MultiversX blockchain.

NavnHTM

RangNo.1507

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)1.05%

Cirkulationsforsyning16,667,457

Max Udbud100,000,000

Samlet Udbud100,000,000

Cirkulationshastighed0.1666%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj3.5947183933695026,2023-12-10

Laveste pris0.19376313740773712,2025-05-27

Offentlig blockchainEGLD

Sektor

Social Media

