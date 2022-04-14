HashKey Platform (HSK) Tokenomics

Få vigtig indsigt i HashKey Platform (HSK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
HashKey Platform (HSK) Information

HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem.

Officiel hjemmeside:
https://group.hashkey.com/en/hsk
Hvidbog:
https://e9bfc29f-9778-4595-845d-eeaa28f4cd68.usrfiles.com/ugd/e9bfc2_9247a755877c4468b64ed0a2059fb386.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xe7c6bf469e97eeb0bfb74c8dbff5bd47d4c1c98a

HashKey Platform (HSK) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HashKey Platform (HSK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 141.71M
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 249.98M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 566.90M
Alle tiders Høj:
$ 2.5982
Alle tiders Lav:
$ 0.24981610577534416
Nuværende pris:
$ 0.5669
HashKey Platform (HSK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for HashKey Platform (HSK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal HSK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange HSK tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår HSK's tokenomics, kan du udforske HSK tokens live-pris!

HashKey Platform (HSK) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for HSK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

HSK Prisprediktion

Vil du vide, hvor HSK måske er på vej hen? Vores HSK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.