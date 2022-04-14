HashKey Platform (HSK) Tokenomics Få vigtig indsigt i HashKey Platform (HSK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

HashKey Platform (HSK) Information HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem. Officiel hjemmeside: https://group.hashkey.com/en/hsk Hvidbog: https://e9bfc29f-9778-4595-845d-eeaa28f4cd68.usrfiles.com/ugd/e9bfc2_9247a755877c4468b64ed0a2059fb386.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe7c6bf469e97eeb0bfb74c8dbff5bd47d4c1c98a Køb HSK nu!

HashKey Platform (HSK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HashKey Platform (HSK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 141.71M $ 141.71M $ 141.71M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 249.98M $ 249.98M $ 249.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 566.90M $ 566.90M $ 566.90M Alle tiders Høj: $ 2.5982 $ 2.5982 $ 2.5982 Alle tiders Lav: $ 0.24981610577534416 $ 0.24981610577534416 $ 0.24981610577534416 Nuværende pris: $ 0.5669 $ 0.5669 $ 0.5669 Få mere at vide om HashKey Platform (HSK) pris

HashKey Platform (HSK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HashKey Platform (HSK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HSK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HSK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HSK's tokenomics, kan du udforske HSK tokens live-pris!

HashKey Platform (HSK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HSK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HSK prishistorikken nu!

