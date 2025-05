HSK

HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem.

NavnHSK

RangNo.576

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.53%

Cirkulationsforsyning132,500,000

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.1325%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj2.587574787960956,2024-12-20

Laveste pris0.32897770498658296,2025-04-16

Offentlig blockchainETH

IndledningHSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.