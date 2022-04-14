HOPR Token (HOPR) Tokenomics Få vigtig indsigt i HOPR Token (HOPR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

HOPR Token (HOPR) Information HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain. Officiel hjemmeside: https://hoprnet.org/ Hvidbog: https://docs.hoprnet.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf5581dfefd8fb0e4aec526be659cfab1f8c781da Køb HOPR nu!

HOPR Token (HOPR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HOPR Token (HOPR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.86M $ 21.86M $ 21.86M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 341.17M $ 341.17M $ 341.17M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 64.08M $ 64.08M $ 64.08M Alle tiders Høj: $ 1.688 $ 1.688 $ 1.688 Alle tiders Lav: $ 0.030108303598352832 $ 0.030108303598352832 $ 0.030108303598352832 Nuværende pris: $ 0.06408 $ 0.06408 $ 0.06408 Få mere at vide om HOPR Token (HOPR) pris

HOPR Token (HOPR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HOPR Token (HOPR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HOPR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HOPR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HOPR's tokenomics, kan du udforske HOPR tokens live-pris!

HOPR Token (HOPR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HOPR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HOPR prishistorikken nu!

HOPR Prisprediktion Vil du vide, hvor HOPR måske er på vej hen? Vores HOPR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HOPR Tokens prisprediktion nu!

