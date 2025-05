HOPR

HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

NavnHOPR

RangNo.934

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.14%

Cirkulationsforsyning341,173,813

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud394,545,361

Cirkulationshastighed0.3411%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.97174497,2021-03-01

Laveste pris0.03156245371074905,2025-04-07

Offentlig blockchainETH

IndledningHOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.