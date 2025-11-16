Holoworld AI (HOLO) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Holoworld AI (HOLO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 07:01:01 (UTC+8)
Holoworld AI (HOLO) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Holoworld AI (HOLO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik.

Markedsværdi:
--
----
Samlet udbud
$ 2.05B
$ 2.05B$ 2.05B
Cirkulerende forsyning
--
----
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 203.57M
$ 203.57M$ 203.57M
Alle tiders Høj:
$ 0.7686
$ 0.7686$ 0.7686
Alle tiders Lav:
--
----
Nuværende pris:
$ 0.0994
$ 0.0994$ 0.0994

Holoworld AI (HOLO) Information

Holoworld AI is a decentralized application hub designed for artificial intelligence agents, applications, and digital intellectual properties (IPs). At its core, Holoworld AI operates as an app store for AI-native applications. These applications include autonomous agents, generative media tools, and interactive content systems. By combining blockchain-based identity, ownership, and settlement layers with AI-driven utilities, the platform enables creators to develop and share digital products that can function independently or interact with each other. This design seeks to lower barriers for AI deployment by offering discoverability, monetization, and interoperability in one ecosystem.

Officiel hjemmeside:
https://holoworld.com/
Hvidbog:
https://rolling-filters.s3.us-east-1.amazonaws.com/Holoworld+Whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x1a5D7E4c3A7F940B240b7357a4bFED30D17f9497

Holoworld AI (HOLO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Holoworld AI (HOLO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal HOLO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange HOLO tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår HOLO's tokenomics, kan du udforske HOLO tokens live-pris!

Holoworld AI (HOLO) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for HOLO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

HOLO Prisprediktion

Vil du vide, hvor HOLO måske er på vej hen? Vores HOLO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

