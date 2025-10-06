UdvekslingDEX+
Den direkte Holoworld AI pris i dag er 0.1275 USD. Følg med i realtid HOLO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere.

Holoworld AI Logo

Holoworld AI-kurs(HOLO)

1 HOLO til USD direkte pris:

Holoworld AI (HOLO) Live prisdiagram
Holoworld AI (HOLO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
24H lav
24H høj

-0.71%

+0.07%

-21.40%

-21.40%

Holoworld AI (HOLO) realtidsprisen er $ 0.1275. I løbet af de sidste 24 timer har HOLO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.1239 og et højdepunkt på $ 0.1309, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HOLOs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, HOLO har ændret sig med -0.71% i løbet af den sidste time, +0.07% i løbet af 24 timer og -21.40% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Holoworld AI (HOLO) Markedsinformation

BSC

Den nuværende markedsværdi på Holoworld AI er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 83.46K. Det cirkulerende forsyning af HOLO er --, med et samlet udbud på 2048000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 261.12M.

Holoworld AI (HOLO) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Holoworld AI i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.000089+0.07%
30 dage$ -0.0794-38.38%
60 dage$ +0.0775+155.00%
90 dage$ +0.0775+155.00%
Holoworld AI Prisændring i dag

I dag HOLO blev der registreret en ændring på $ +0.000089 (+0.07%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Holoworld AI 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.0794 (-38.38%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Holoworld AI 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage HOLO sås en ændring af $ +0.0775 (+155.00%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Holoworld AI 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.0775 (+155.00%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Holoworld AI (HOLO)?

Tjek Holoworld AIPrishistorik-siden nu.

Hvad er Holoworld AI (HOLO)

Holoworld AI is a decentralized application hub designed for artificial intelligence agents, applications, and digital intellectual properties (IPs). At its core, Holoworld AI operates as an app store for AI-native applications. These applications include autonomous agents, generative media tools, and interactive content systems. By combining blockchain-based identity, ownership, and settlement layers with AI-driven utilities, the platform enables creators to develop and share digital products that can function independently or interact with each other. This design seeks to lower barriers for AI deployment by offering discoverability, monetization, and interoperability in one ecosystem.

Holoworld AI er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineHoloworld AIinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekHOLOtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Holoworld AI på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Holoworld AI købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Holoworld AI Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Holoworld AI (HOLO) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Holoworld AI (HOLO) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Holoworld AI.

Tjek Holoworld AI prisprediktion nu!

Holoworld AI (HOLO) Tokenomics

At forstå tokenomics for Holoworld AI (HOLO) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om HOLO Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Holoworld AI (HOLO)

Leder du efter, hvordan du køber Holoworld AI? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Holoworld AI på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

Holoworld AI Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Holoworld AI, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Holoworld AI hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Holoworld AI

Hvor meget er Holoworld AI (HOLO) værd i dag?
Den direkte HOLO pris i USD er 0.1275 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle HOLO til USD pris?
Den aktuelle pris på HOLOtil USD er $ 0.1275. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Holoworld AI?
Markedsværdien for HOLO er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af HOLO?
Den cirkulerende forsyning af HOLO er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på HOLO?
HOLO opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på HOLO?
HOLO så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for HOLO?
Direkte 24-timers handelsvolumen for HOLO er $ 83.46K USD.
Bliver HOLO højere i år?
HOLO kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se HOLO prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Holoworld AI (HOLO) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

