AIA Chain (AIA) Tokenomics Få vigtig indsigt i AIA Chain (AIA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AIA Chain (AIA) Information AIAchain is an emerging public chain that combines AI technology, financial payment and is compatible with EVM. It optimizes transaction speed and reduces costs while maintaining a high degree of security and scalability. Through the parallel operation of the native token AIA and the adopted APoS and AISN consensus mechanisms, it promotes the widespread application of blockchain technology, provides efficient technical solutions, and supports enterprises and developers around the world to launch innovative Blockchain applications. Officiel hjemmeside: https://aiachain.org Hvidbog: https://aiachain.org/paper Block Explorer: https://aiascan.com Køb AIA nu!

AIA Chain (AIA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AIA Chain (AIA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 13.19B $ 13.19B $ 13.19B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.74M $ 16.74M $ 16.74M Alle tiders Høj: $ 0.03641 $ 0.03641 $ 0.03641 Alle tiders Lav: $ 0.000777112564092535 $ 0.000777112564092535 $ 0.000777112564092535 Nuværende pris: $ 0.001269 $ 0.001269 $ 0.001269 Få mere at vide om AIA Chain (AIA) pris

AIA Chain (AIA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AIA Chain (AIA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AIA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AIA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AIA's tokenomics, kan du udforske AIA tokens live-pris!

Sådan køber du AIA Er du interesseret i at tilføje AIA Chain (AIA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AIA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber AIA på MEXC nu!

AIA Chain (AIA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AIA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AIA prishistorikken nu!

AIA Prisprediktion Vil du vide, hvor AIA måske er på vej hen? Vores AIA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AIA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!