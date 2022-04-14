Holdstation (HOLDSTATION) Tokenomics Få vigtig indsigt i Holdstation (HOLDSTATION), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Holdstation (HOLDSTATION) Information Holdstation is a "product-fit community" platform for seamless trading and asset management. With A(i)gentFi, a launchpad for AI agents on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy revenue-generating agents. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction with its Wallet, DeFutures, and zkStarter launchpad for an intuitive DeFi experience. It supports dApp interaction, token swaps, and leveraged futures up to 500x, with expansion to Berachain and Worldchain, offering enhanced security with features like Paymaster, Batch Transactions, and Social Recovery. Officiel hjemmeside: https://holdstation.com/ Hvidbog: https://static.holdstation.com/doc/Holdstation-Whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.zksync.io/address/0xed4040fD47629e7c8FBB7DA76bb50B3e7695F0f2 Køb HOLDSTATION nu!

Holdstation (HOLDSTATION) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Holdstation (HOLDSTATION), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 5.261 $ 5.261 $ 5.261 Alle tiders Lav: $ 0.5987876567755669 $ 0.5987876567755669 $ 0.5987876567755669 Nuværende pris: $ 1.121 $ 1.121 $ 1.121 Få mere at vide om Holdstation (HOLDSTATION) pris

Holdstation (HOLDSTATION) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Holdstation (HOLDSTATION) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HOLDSTATION tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HOLDSTATION tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HOLDSTATION's tokenomics, kan du udforske HOLDSTATION tokens live-pris!

