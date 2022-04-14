Solv Protocol (SOLV) Tokenomics

Solv Protocol (SOLV) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Solv Protocol (SOLV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Solv Protocol (SOLV) Information

Leading Bitcoin Staking Platform. Powered by SAL.

Officiel hjemmeside:
https://Solv.finance/?chl=CMC
Hvidbog:
https://docs.solv.finance/solv-documentation/?chl=CMC
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xabe8e5cabe24cb36df9540088fd7ce1175b9bc52

Solv Protocol (SOLV) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Solv Protocol (SOLV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 61.91M
$ 61.91M$ 61.91M
Samlet udbud
$ 9.66B
$ 9.66B$ 9.66B
Cirkulerende forsyning
$ 1.48B
$ 1.48B$ 1.48B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 403.40M
$ 403.40M$ 403.40M
Alle tiders Høj:
$ 0.19474
$ 0.19474$ 0.19474
Alle tiders Lav:
$ 0.021765277438440773
$ 0.021765277438440773$ 0.021765277438440773
Nuværende pris:
$ 0.04176
$ 0.04176$ 0.04176

Solv Protocol (SOLV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Solv Protocol (SOLV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SOLV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SOLV tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SOLV's tokenomics, kan du udforske SOLV tokens live-pris!

Sådan køber du SOLV

Er du interesseret i at tilføje Solv Protocol (SOLV) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SOLV, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Solv Protocol (SOLV) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for SOLV hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

SOLV Prisprediktion

Vil du vide, hvor SOLV måske er på vej hen? Vores SOLV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.