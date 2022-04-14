Solv Protocol (SOLV) Tokenomics Få vigtig indsigt i Solv Protocol (SOLV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Solv Protocol (SOLV) Information Leading Bitcoin Staking Platform. Powered by SAL. Officiel hjemmeside: https://Solv.finance/?chl=CMC Hvidbog: https://docs.solv.finance/solv-documentation/?chl=CMC Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xabe8e5cabe24cb36df9540088fd7ce1175b9bc52 Køb SOLV nu!

Solv Protocol (SOLV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Solv Protocol (SOLV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 61.91M $ 61.91M $ 61.91M Samlet udbud $ 9.66B $ 9.66B $ 9.66B Cirkulerende forsyning $ 1.48B $ 1.48B $ 1.48B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 403.40M $ 403.40M $ 403.40M Alle tiders Høj: $ 0.19474 $ 0.19474 $ 0.19474 Alle tiders Lav: $ 0.021765277438440773 $ 0.021765277438440773 $ 0.021765277438440773 Nuværende pris: $ 0.04176 $ 0.04176 $ 0.04176 Få mere at vide om Solv Protocol (SOLV) pris

Solv Protocol (SOLV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Solv Protocol (SOLV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOLV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOLV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOLV's tokenomics, kan du udforske SOLV tokens live-pris!

Solv Protocol (SOLV) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SOLV hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SOLV prishistorikken nu!

SOLV Prisprediktion Vil du vide, hvor SOLV måske er på vej hen? Vores SOLV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SOLV Tokens prisprediktion nu!

