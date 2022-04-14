Across Protocol (ACX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Across Protocol (ACX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Across Protocol (ACX) Information Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle. Officiel hjemmeside: https://across.to/ Hvidbog: https://docs.across.to/v2/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x44108f0223a3c3028f5fe7aec7f9bb2e66bef82f Køb ACX nu!

Across Protocol (ACX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Across Protocol (ACX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 107.14M $ 107.14M $ 107.14M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 607.07M $ 607.07M $ 607.07M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 176.48M $ 176.48M $ 176.48M Alle tiders Høj: $ 1.9889 $ 1.9889 $ 1.9889 Alle tiders Lav: $ 0.03506312954269173 $ 0.03506312954269173 $ 0.03506312954269173 Nuværende pris: $ 0.17648 $ 0.17648 $ 0.17648 Få mere at vide om Across Protocol (ACX) pris

Across Protocol (ACX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Across Protocol (ACX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ACX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ACX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ACX's tokenomics, kan du udforske ACX tokens live-pris!

Across Protocol (ACX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ACX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ACX prishistorikken nu!

ACX Prisprediktion Vil du vide, hvor ACX måske er på vej hen? Vores ACX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ACX Tokens prisprediktion nu!

