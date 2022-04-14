Across Protocol (ACX) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Across Protocol (ACX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Across Protocol (ACX) Information

Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle.

Across Protocol (ACX) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Across Protocol (ACX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 107.14M
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 607.07M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 176.48M
Alle tiders Høj:
$ 1.9889
Alle tiders Lav:
$ 0.03506312954269173
Nuværende pris:
$ 0.17648
Across Protocol (ACX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Across Protocol (ACX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal ACX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange ACX tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår ACX's tokenomics, kan du udforske ACX tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

