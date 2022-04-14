Helium Network Token (HNT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Helium Network Token (HNT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Helium Network Token (HNT) Information Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world. Officiel hjemmeside: https://www.helium.com/ Hvidbog: http://docs.helium.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/hntyVP6YFm1Hg25TN9WGLqM12b8TQmcknKrdu1oxWux Køb HNT nu!

Helium Network Token (HNT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Helium Network Token (HNT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 490.38M $ 490.38M $ 490.38M Samlet udbud $ 223.00M $ 223.00M $ 223.00M Cirkulerende forsyning $ 186.17M $ 186.17M $ 186.17M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 587.38M $ 587.38M $ 587.38M Alle tiders Høj: $ 10.582 $ 10.582 $ 10.582 Alle tiders Lav: $ 0.253390913127 $ 0.253390913127 $ 0.253390913127 Nuværende pris: $ 2.634 $ 2.634 $ 2.634 Få mere at vide om Helium Network Token (HNT) pris

Helium Network Token (HNT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Helium Network Token (HNT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HNT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HNT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HNT's tokenomics, kan du udforske HNT tokens live-pris!

Sådan køber du HNT Er du interesseret i at tilføje Helium Network Token (HNT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe HNT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber HNT på MEXC nu!

Helium Network Token (HNT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HNT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HNT prishistorikken nu!

HNT Prisprediktion Vil du vide, hvor HNT måske er på vej hen? Vores HNT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HNT Tokens prisprediktion nu!

