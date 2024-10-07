Sudeng (HIPPO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sudeng (HIPPO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dybdegående Token-struktur af Sudeng (HIPPO) Dyk dybere ned i, hvordan HIPPO tokens udstedes, tildeles og låses op. Dette afsnit fremhæver de vigtigste aspekter af tokenets økonomiske struktur: nytteværdi, incitamenter og optjening. Overview sudeng (HIPPO) is a flagship memecoin on the Sui blockchain, inspired by the hippo Su Deng. It is a community-driven project with a philanthropic angle, donating a portion of its revenues to wildlife conservation, notably supporting the Khao Kheow Open Zoo in Thailand. Issuance Mechanism Type: Community memecoin on Sui blockchain.

Community memecoin on Sui blockchain. Launch: 2024, during the memecoin boom on Sui.

2024, during the memecoin boom on Sui. Supply: The specific total supply is not detailed in the available sources, but HIPPO is listed and traded on major centralized and decentralized exchanges, indicating a fixed and public supply. Allocation Mechanism Community-Driven: The token is distributed and managed by the community, with no evidence of a traditional ICO or private sale.

The token is distributed and managed by the community, with no evidence of a traditional ICO or private sale. Charity Allocation: A portion of revenues is allocated to wildlife conservation efforts.

A portion of revenues is allocated to wildlife conservation efforts. Exchange Listings: HIPPO is available on major CEXs and DEXs, suggesting broad distribution through open market trading. Usage and Incentive Mechanism Primary Use: HIPPO is a memecoin, primarily used for trading, holding, and community engagement.

HIPPO is a memecoin, primarily used for trading, holding, and community engagement. Philanthropy: Part of the token’s proceeds are donated to wildlife causes, providing a unique incentive for holders who wish to support charitable initiatives.

Part of the token’s proceeds are donated to wildlife causes, providing a unique incentive for holders who wish to support charitable initiatives. Community Engagement: The token’s value is driven by community activity, social media presence, and partnerships within the Sui ecosystem.

The token’s value is driven by community activity, social media presence, and partnerships within the Sui ecosystem. No Explicit Yield: There is no evidence of staking, yield farming, or direct on-chain incentives for holding HIPPO. Locking Mechanism No Locking/Unlocking: There is no mention of token locking, vesting, or scheduled unlocks. The token appears to be fully liquid and tradable upon acquisition. Unlocking Time Immediate Liquidity: Tokens are available for trading immediately after acquisition, with no vesting or delayed unlocks reported. Token Economics Table Aspect Details Issuance Mechanism Community launch, Sui blockchain, 2024 Allocation Mechanism Community-driven, charity allocation, exchange distribution Usage/Incentive Trading, holding, philanthropy, community engagement Locking Mechanism None reported; tokens are fully liquid Unlocking Time Immediate; no vesting or scheduled unlocks Additional Notes Charity Focus: HIPPO stands out among memecoins for its explicit charitable mission, which may influence community loyalty and token demand.

HIPPO stands out among memecoins for its explicit charitable mission, which may influence community loyalty and token demand. No Advanced Tokenomics: Unlike DeFi or infrastructure tokens, HIPPO does not employ complex mechanisms like bonding curves, staking, or governance.

Unlike DeFi or infrastructure tokens, HIPPO does not employ complex mechanisms like bonding curves, staking, or governance. Market Performance: HIPPO reached an all-time high of $0.0143 on October 7, 2024, reflecting strong speculative and community interest. References Official Website

Sui Blockchain Explorer

CMC Listing

KuCoin HIPPO Page Summary:

sudeng (HIPPO) is a fully liquid, community-driven memecoin on Sui with a unique philanthropic angle. There are no complex issuance, allocation, or locking mechanisms—its value is derived from community engagement, trading activity, and its charitable mission.

Sudeng (HIPPO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sudeng (HIPPO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HIPPO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HIPPO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

