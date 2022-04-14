Hedera Guild Game (HGG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hedera Guild Game (HGG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hedera Guild Game (HGG) Information Hedera Guild Game Token is Hedera-based reward-type token commonly used in an ecosystem where blockchain-based NFT mobile games and metaverses are organically connected that are developed and supplied by Hedera Guild Game. Officiel hjemmeside: https://hguild.io/ Hvidbog: https://hguild.io/resources/doc/HGGWP1.1eng.pdf Block Explorer: https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.6722561 Køb HGG nu!

Hedera Guild Game (HGG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hedera Guild Game (HGG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.008 $ 0.008 $ 0.008 Alle tiders Lav: $ 0.000446934275019267 $ 0.000446934275019267 $ 0.000446934275019267 Nuværende pris: $ 0.000485 $ 0.000485 $ 0.000485 Få mere at vide om Hedera Guild Game (HGG) pris

Hedera Guild Game (HGG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hedera Guild Game (HGG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HGG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HGG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HGG's tokenomics, kan du udforske HGG tokens live-pris!

