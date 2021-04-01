HAI (HAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i HAI (HAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

HAI (HAI) Information Hacken is a leading provider of cybersecurity consulting services that serves the needs of clients such as crypto exchanges, sharing economy businesses, government agencies, airlines, etc. Hacken Token is a native token that powers most of the activities with the Hacken Ecosystem. The Hacken token can be used for discounted HackenAI subscription fees as well as purchasing additional services within the Hacken Ecosystem including corporate and crypto exchanges cybersecurity services. Officiel hjemmeside: https://hacken.ai Hvidbog: https://hacken.ai/tokenomics.pdf Block Explorer: https://vechainstats.com/account/0xacc280010b2ee0efc770bce34774376656d8ce14 Køb HAI nu!

HAI (HAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HAI (HAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.69M $ 8.69M $ 8.69M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 833.39M $ 833.39M $ 833.39M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.43M $ 10.43M $ 10.43M Alle tiders Høj: $ 0.4813 $ 0.4813 $ 0.4813 Alle tiders Lav: $ 0.000048907555818186 $ 0.000048907555818186 $ 0.000048907555818186 Nuværende pris: $ 0.010428 $ 0.010428 $ 0.010428 Få mere at vide om HAI (HAI) pris

HAI (HAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HAI (HAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HAI's tokenomics, kan du udforske HAI tokens live-pris!

Sådan køber du HAI Er du interesseret i at tilføje HAI (HAI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe HAI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber HAI på MEXC nu!

HAI (HAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HAI prishistorikken nu!

HAI Prisprediktion Vil du vide, hvor HAI måske er på vej hen? Vores HAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HAI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!