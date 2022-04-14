Xeno Governance (GXE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Xeno Governance (GXE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Xeno Governance (GXE) Information Xeno is the GameFi project focusing on PvP and Crooz, listed company in Japan known as eCommerce giant & game developer developing the app for the worldwide famous anime like HUNTER x HUNTER, is highly involved. XENO is a basically a tactical PvP games with both the essence of GameFi and Esports are added. Players who hold NFT characters can earn utility tokens and NFTs by playing the game, and trade NFTs seamlessly through the in-app wallet and marketplace. Officiel hjemmeside: https://project-xeno.com/ Hvidbog: https://project-xeno-1.gitbook.io/project-xeno-whitepaper-en/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x510975eda48a97e0ca228dd04d1217292487bea6 Køb GXE nu!

Xeno Governance (GXE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Xeno Governance (GXE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.50M $ 13.50M $ 13.50M Alle tiders Høj: $ 0.29998 $ 0.29998 $ 0.29998 Alle tiders Lav: $ 0.001063647818331278 $ 0.001063647818331278 $ 0.001063647818331278 Nuværende pris: $ 0.00225 $ 0.00225 $ 0.00225 Få mere at vide om Xeno Governance (GXE) pris

Xeno Governance (GXE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Xeno Governance (GXE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GXE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GXE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GXE's tokenomics, kan du udforske GXE tokens live-pris!

Xeno Governance (GXE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GXE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GXE prishistorikken nu!

GXE Prisprediktion Vil du vide, hvor GXE måske er på vej hen? Vores GXE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GXE Tokens prisprediktion nu!

