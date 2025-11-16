Aster (ASTER) Tokenomics

Aster (ASTER) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Aster (ASTER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:45:36 (UTC+8)
USD

Aster (ASTER) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aster (ASTER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 2.26B
$ 2.26B
Samlet udbud
$ 8.00B
$ 8.00B
Cirkulerende forsyning
$ 2.02B
$ 2.02B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 8.98B
$ 8.98B
Alle tiders Høj:
$ 2.436
$ 2.436
Alle tiders Lav:
$ 0.08438718204444161
$ 0.08438718204444161
Nuværende pris:
$ 1.1225
$ 1.1225

Aster (ASTER) Information

Aster is a next-generation decentralized perpetual exchange built for everyone.Following Astherus' merger with APX Finance in late 2024, this new identity is more than just a name change. We’re revolutionizing the way people trade perpetual contracts and utilize assets in the decentralized world.

Officiel hjemmeside:
https://www.asterdex.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x000Ae314E2A2172a039B26378814C252734f556A

Aster (ASTER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Aster (ASTER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal ASTER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange ASTER tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår ASTER's tokenomics, kan du udforske ASTER tokens live-pris!

Sådan køber du ASTER

Er du interesseret i at tilføje Aster (ASTER) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ASTER, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Aster (ASTER) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for ASTER hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

ASTER Prisprediktion

Vil du vide, hvor ASTER måske er på vej hen? Vores ASTER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

