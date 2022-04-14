GoPlus Security (GPS) Tokenomics Få vigtig indsigt i GoPlus Security (GPS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GoPlus Security (GPS) Information GoPlus Security is building Web3's first decentralized security layer, providing comprehensive protection across all blockchain networks. Through its open, permissionless, and user-driven architecture, GoPlus can be seamlessly integrated by any blockchain or project to protect their users throughout their entire transaction lifecycle. By leveraging AVS and cutting-edge AI powered security solutions, it conducts thorough risk analysis and delivers smart, efficient and decentralized security services for users. GoPlus aims to create a more secure and user-friendly Web3 on-chain interaction environment by filling the gap of security layer in the current blockchain's architecture, providing users with more effective and better-experienced on-chain security protection. Officiel hjemmeside: https://gopluslabs.io Hvidbog: https://whitepaper.gopluslabs.io/goplus-network Block Explorer: https://basescan.org/address/0x0c1dc73159e30c4b06170f2593d3118968a0dca5 Køb GPS nu!

GoPlus Security (GPS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GoPlus Security (GPS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 35.61M $ 35.61M $ 35.61M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 2.48B $ 2.48B $ 2.48B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 143.68M $ 143.68M $ 143.68M Alle tiders Høj: $ 0.220266 $ 0.220266 $ 0.220266 Alle tiders Lav: $ 0.015196340656903342 $ 0.015196340656903342 $ 0.015196340656903342 Nuværende pris: $ 0.014368 $ 0.014368 $ 0.014368 Få mere at vide om GoPlus Security (GPS) pris

GoPlus Security (GPS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GoPlus Security (GPS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GPS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GPS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GPS's tokenomics, kan du udforske GPS tokens live-pris!

GoPlus Security (GPS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GPS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GPS prishistorikken nu!

