Gode Chain (GODE) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Gode Chain (GODE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Gode Chain (GODE) Information

Gode Chain is a next-generation blockchain protocol designed to connect dedicated blockchain networks and enable efficient collaboration and synchronization. Its uniqueness lies in its ability to transfer various types of data between different types of blockchain networks, thereby offering endless possibilities for real-world use cases.

Officiel hjemmeside:
https://godechain.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x245d9f531757f83064aD808b4c9b220C703a4934

Gode Chain (GODE) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gode Chain (GODE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 0.00
$ 0.00
Samlet udbud
$ 10.00B
$ 10.00B
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.25M
$ 1.25M
Alle tiders Høj:
$ 0.007
$ 0.007
Alle tiders Lav:
$ 0.000153823138845251
$ 0.000153823138845251
Nuværende pris:
$ 0.0001251
$ 0.0001251

Gode Chain (GODE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Gode Chain (GODE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal GODE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange GODE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår GODE's tokenomics, kan du udforske GODE tokens live-pris!

