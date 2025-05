GODE

Gode Chain is a next-generation blockchain protocol designed to connect dedicated blockchain networks and enable efficient collaboration and synchronization. Its uniqueness lies in its ability to transfer various types of data between different types of blockchain networks, thereby offering endless possibilities for real-world use cases.

NavnGODE

RangNo.7312

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud10,000,000,000

Samlet Udbud10,000,000,000

Cirkulationshastighed0%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.6976398030440083,2022-06-16

Laveste pris0.000153823138845251,2025-04-10

Offentlig blockchainGODE

IndledningGode Chain is a next-generation blockchain protocol designed to connect dedicated blockchain networks and enable efficient collaboration and synchronization. Its uniqueness lies in its ability to transfer various types of data between different types of blockchain networks, thereby offering endless possibilities for real-world use cases.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.