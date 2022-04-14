GamerCoin (GHX) Tokenomics

Få vigtig indsigt i GamerCoin (GHX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
GamerCoin (GHX) Information

GamerCoin (GHX) powers the GamerHash ecosystem, enabling over 760,000 gamers to monetize their idle CPU/GPU power by sharing their computing resources for AI (DePIN), 3D renderings, and crypto mining. GamerCoin is a well-established GameFi token that has been on the market since 2020. It is supported by top Web3 projects and boasts a buzzing South Korean.

Officiel hjemmeside:
https://gamercoin.com/
Hvidbog:
https://docs.gamercoin.com/gamercoin-ghx-documentation-1
Block Explorer:
https://solscan.io/token/Cy52Ts2GwSzdkhCihB5i1Vu6sApzgqktNNFyHbsdgwm7

GamerCoin (GHX) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GamerCoin (GHX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 16.44M
Samlet udbud
$ 808.00M
Cirkulerende forsyning
$ 649.97M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 20.43M
Alle tiders Høj:
$ 0.3605
Alle tiders Lav:
$ 0.004504326610072382
Nuværende pris:
$ 0.02529
GamerCoin (GHX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for GamerCoin (GHX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal GHX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange GHX tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår GHX's tokenomics, kan du udforske GHX tokens live-pris!

Sådan køber du GHX

Er du interesseret i at tilføje GamerCoin (GHX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GHX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

GamerCoin (GHX) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for GHX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

GHX Prisprediktion

Vil du vide, hvor GHX måske er på vej hen? Vores GHX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

