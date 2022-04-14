GamerCoin (GHX) Tokenomics Få vigtig indsigt i GamerCoin (GHX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GamerCoin (GHX) Information GamerCoin (GHX) powers the GamerHash ecosystem, enabling over 760,000 gamers to monetize their idle CPU/GPU power by sharing their computing resources for AI (DePIN), 3D renderings, and crypto mining. GamerCoin is a well-established GameFi token that has been on the market since 2020. It is supported by top Web3 projects and boasts a buzzing South Korean. Officiel hjemmeside: https://gamercoin.com/ Hvidbog: https://docs.gamercoin.com/gamercoin-ghx-documentation-1 Block Explorer: https://solscan.io/token/Cy52Ts2GwSzdkhCihB5i1Vu6sApzgqktNNFyHbsdgwm7 Køb GHX nu!

GamerCoin (GHX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GamerCoin (GHX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.44M $ 16.44M $ 16.44M Samlet udbud $ 808.00M $ 808.00M $ 808.00M Cirkulerende forsyning $ 649.97M $ 649.97M $ 649.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.43M $ 20.43M $ 20.43M Alle tiders Høj: $ 0.3605 $ 0.3605 $ 0.3605 Alle tiders Lav: $ 0.004504326610072382 $ 0.004504326610072382 $ 0.004504326610072382 Nuværende pris: $ 0.02529 $ 0.02529 $ 0.02529 Få mere at vide om GamerCoin (GHX) pris

GamerCoin (GHX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GamerCoin (GHX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GHX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GHX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GHX's tokenomics, kan du udforske GHX tokens live-pris!

GamerCoin (GHX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GHX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GHX prishistorikken nu!

