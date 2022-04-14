Governance Health (GHT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Governance Health (GHT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Governance Health (GHT) Information HEALTHREE (HEAL3) generates enthusiasm through gamification, providing a mechanism for individuals to actively engage in health activities. Our goal is to encourage healthy habits through positive actions, offering services that enable people to lead richer lives. In contrast to the previous “Move to Earn” project, HEALTHREE (HEAL3) allows users to earn tokens through activities related to daily health habits such as exercise, sleep, and nutrition. Officiel hjemmeside: https://heal3.com/ Hvidbog: https://heal3.com/docs/whitepapers/en/v2.0.pdf Block Explorer: https://soneium.blockscout.com/token/0xcb46843Fe775EEC8499ccf18fb48B915A3Dae207 Køb GHT nu!

Governance Health (GHT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Governance Health (GHT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.72984 $ 1.72984 $ 1.72984 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.06381 $ 0.06381 $ 0.06381 Få mere at vide om Governance Health (GHT) pris

Governance Health (GHT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Governance Health (GHT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GHT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GHT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GHT's tokenomics, kan du udforske GHT tokens live-pris!

