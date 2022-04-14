Games for a living (GFAL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Games for a living (GFAL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Games for a living (GFAL) Information The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games. Officiel hjemmeside: https://gamesforaliving.com/ Hvidbog: https://whitepaper.gamesforaliving.com/ Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x47c454cA6be2f6DEf6f32b638C80F91c9c3c5949 Køb GFAL nu!

Games for a living (GFAL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Games for a living (GFAL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 26.91M $ 26.91M $ 26.91M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 3.94B $ 3.94B $ 3.94B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 68.26M $ 68.26M $ 68.26M Alle tiders Høj: $ 0.0496 $ 0.0496 $ 0.0496 Alle tiders Lav: $ 0.002948017468774518 $ 0.002948017468774518 $ 0.002948017468774518 Nuværende pris: $ 0.006826 $ 0.006826 $ 0.006826 Få mere at vide om Games for a living (GFAL) pris

Games for a living (GFAL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Games for a living (GFAL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GFAL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GFAL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GFAL's tokenomics, kan du udforske GFAL tokens live-pris!

Sådan køber du GFAL Er du interesseret i at tilføje Games for a living (GFAL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GFAL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber GFAL på MEXC nu!

Games for a living (GFAL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GFAL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GFAL prishistorikken nu!

GFAL Prisprediktion Vil du vide, hvor GFAL måske er på vej hen? Vores GFAL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GFAL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!