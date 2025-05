GFAL

The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games.

NavnGFAL

RangNo.866

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.01%

Cirkulationsforsyning3,711,694,404.555333

Max Udbud10,000,000,000

Samlet Udbud10,000,000,000

Cirkulationshastighed0.3711%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.04893349647156967,2023-12-04

Laveste pris0.004294128365484062,2025-05-16

Offentlig blockchainBSC

Sektor

Social Media

