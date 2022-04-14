GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Tokenomics Få vigtig indsigt i GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Information GAME by Virtuals empowers AI agents to operate autonomously, processing inputs and generating responses while learning from past interactions. It enhances decision-making by leveraging long-term memory, including experiences, reflections, and dynamic personality traits. Officiel hjemmeside: https://app.virtuals.io/virtuals/273 Block Explorer: https://basescan.org/token/0x1c4cca7c5db003824208adda61bd749e55f463a3 Køb GAMEVIRTUAL nu!

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 24.82M $ 24.82M $ 24.82M Alle tiders Høj: $ 0.49 $ 0.49 $ 0.49 Alle tiders Lav: $ 0.000026129375144809 $ 0.000026129375144809 $ 0.000026129375144809 Nuværende pris: $ 0.02482 $ 0.02482 $ 0.02482 Få mere at vide om GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) pris

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GAMEVIRTUAL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GAMEVIRTUAL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GAMEVIRTUAL's tokenomics, kan du udforske GAMEVIRTUAL tokens live-pris!

