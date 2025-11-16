Griffin AI (GAIN) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Griffin AI (GAIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:27:44 (UTC+8)
Griffin AI (GAIN) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Griffin AI (GAIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik.

Markedsværdi:
--
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
--
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 7.58M
Alle tiders Høj:
$ 0.24021
Alle tiders Lav:
--
Nuværende pris:
$ 0.007579
Griffin AI (GAIN) Information

Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.

Officiel hjemmeside:
https://www.griffinai.io/
Hvidbog:
https://www.griffinai.io/whitepaper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xa890F8BA60051ec8a5B528F056DA362Ba208a96F

Griffin AI (GAIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Griffin AI (GAIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal GAIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange GAIN tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår GAIN's tokenomics, kan du udforske GAIN tokens live-pris!

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

