Den direkte Griffin AI pris i dag er 0.006882 USD. Følg med i realtid GAIN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GAIN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om GAIN

GAIN Prisinfo

Hvad er GAIN

GAIN Whitepaper

GAIN Officiel hjemmeside

GAIN Tokenomics

GAIN Prisprognose

GAIN Historik

GAIN Købsguide

GAIN-til-fiat-valutaomregner

GAIN Spot

GAIN USDT-M Futures

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Griffin AI Logo

Griffin AI-kurs(GAIN)

1 GAIN til USD direkte pris:

$0.006882
$0.006882
+2.67%1D
USD
Griffin AI (GAIN) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:29:24 (UTC+8)

Griffin AI (GAIN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.006627
$ 0.006627
24H lav
$ 0.007133
$ 0.007133
24H høj

$ 0.006627
$ 0.006627

$ 0.007133
$ 0.007133

--
--

--
--

-0.57%

+2.67%

-18.89%

-18.89%

Griffin AI (GAIN) realtidsprisen er $ 0.006882. I løbet af de sidste 24 timer har GAIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.006627 og et højdepunkt på $ 0.007133, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GAINs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, GAIN har ændret sig med -0.57% i løbet af den sidste time, +2.67% i løbet af 24 timer og -18.89% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Griffin AI (GAIN) Markedsinformation

--
--

$ 24.80K
$ 24.80K

$ 6.88M
$ 6.88M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Den nuværende markedsværdi på Griffin AI er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 24.80K. Det cirkulerende forsyning af GAIN er --, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.88M.

Griffin AI (GAIN) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Griffin AI i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00017897+2.67%
30 dage$ -0.012918-65.25%
60 dage$ -0.013118-65.59%
90 dage$ -0.013118-65.59%
Griffin AI Prisændring i dag

I dag GAIN blev der registreret en ændring på $ +0.00017897 (+2.67%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Griffin AI 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.012918 (-65.25%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Griffin AI 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage GAIN sås en ændring af $ -0.013118 (-65.59%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Griffin AI 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.013118 (-65.59%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Griffin AI (GAIN)?

Tjek Griffin AIPrishistorik-siden nu.

Hvad er Griffin AI (GAIN)

Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.

Griffin AI er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineGriffin AIinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekGAINtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Griffin AI på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Griffin AI købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Griffin AI Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Griffin AI (GAIN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Griffin AI (GAIN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Griffin AI.

Tjek Griffin AI prisprediktion nu!

Griffin AI (GAIN) Tokenomics

At forstå tokenomics for Griffin AI (GAIN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GAIN Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Griffin AI (GAIN)

Leder du efter, hvordan du køber Griffin AI? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Griffin AI på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

GAIN til lokale valutaer

1 Griffin AI(GAIN) til VND
181.09983
1 Griffin AI(GAIN) til AUD
A$0.01046064
1 Griffin AI(GAIN) til GBP
0.00523032
1 Griffin AI(GAIN) til EUR
0.00591852
1 Griffin AI(GAIN) til USD
$0.006882
1 Griffin AI(GAIN) til MYR
RM0.02883558
1 Griffin AI(GAIN) til TRY
0.28925046
1 Griffin AI(GAIN) til JPY
¥1.052946
1 Griffin AI(GAIN) til ARS
ARS$9.87374304
1 Griffin AI(GAIN) til RUB
0.55324398
1 Griffin AI(GAIN) til INR
0.61091514
1 Griffin AI(GAIN) til IDR
Rp114.69995412
1 Griffin AI(GAIN) til PHP
0.40390458
1 Griffin AI(GAIN) til EGP
￡E.0.32503686
1 Griffin AI(GAIN) til BRL
R$0.03695634
1 Griffin AI(GAIN) til CAD
C$0.0096348
1 Griffin AI(GAIN) til BDT
0.84180624
1 Griffin AI(GAIN) til NGN
9.94504056
1 Griffin AI(GAIN) til COP
$26.4692043
1 Griffin AI(GAIN) til ZAR
R.0.11954034
1 Griffin AI(GAIN) til UAH
0.2886999
1 Griffin AI(GAIN) til TZS
T.Sh.16.86764436
1 Griffin AI(GAIN) til VES
Bs1.520922
1 Griffin AI(GAIN) til CLP
$6.482844
1 Griffin AI(GAIN) til PKR
Rs1.9434768
1 Griffin AI(GAIN) til KZT
3.63355836
1 Griffin AI(GAIN) til THB
฿0.22173804
1 Griffin AI(GAIN) til TWD
NT$0.21189678
1 Griffin AI(GAIN) til AED
د.إ0.02525694
1 Griffin AI(GAIN) til CHF
Fr0.0055056
1 Griffin AI(GAIN) til HKD
HK$0.05347314
1 Griffin AI(GAIN) til AMD
֏2.62465716
1 Griffin AI(GAIN) til MAD
.د.م0.06352086
1 Griffin AI(GAIN) til MXN
$0.12772992
1 Griffin AI(GAIN) til SAR
ريال0.0258075
1 Griffin AI(GAIN) til ETB
Br1.05728166
1 Griffin AI(GAIN) til KES
KSh0.88667688
1 Griffin AI(GAIN) til JOD
د.أ0.004879338
1 Griffin AI(GAIN) til PLN
0.02532576
1 Griffin AI(GAIN) til RON
лв0.03034962
1 Griffin AI(GAIN) til SEK
kr0.06524136
1 Griffin AI(GAIN) til BGN
лв0.01163058
1 Griffin AI(GAIN) til HUF
Ft2.31558654
1 Griffin AI(GAIN) til CZK
0.14514138
1 Griffin AI(GAIN) til KWD
د.ك0.00209901
1 Griffin AI(GAIN) til ILS
0.0223665
1 Griffin AI(GAIN) til BOB
Bs0.04755462
1 Griffin AI(GAIN) til AZN
0.0116994
1 Griffin AI(GAIN) til TJS
SM0.06317676
1 Griffin AI(GAIN) til GEL
0.01865022
1 Griffin AI(GAIN) til AOA
Kz6.30797238
1 Griffin AI(GAIN) til BHD
.د.ب0.00258075
1 Griffin AI(GAIN) til BMD
$0.006882
1 Griffin AI(GAIN) til DKK
kr0.04452654
1 Griffin AI(GAIN) til HNL
L0.18044604
1 Griffin AI(GAIN) til MUR
0.31478268
1 Griffin AI(GAIN) til NAD
$0.11898978
1 Griffin AI(GAIN) til NOK
kr0.06964584
1 Griffin AI(GAIN) til NZD
$0.01197468
1 Griffin AI(GAIN) til PAB
B/.0.006882
1 Griffin AI(GAIN) til PGK
K0.0289044
1 Griffin AI(GAIN) til QAR
ر.ق0.02498166
1 Griffin AI(GAIN) til RSD
дин.0.69907356
1 Griffin AI(GAIN) til UZS
soʻm81.92855832
1 Griffin AI(GAIN) til ALL
L0.57457818
1 Griffin AI(GAIN) til ANG
ƒ0.01231878
1 Griffin AI(GAIN) til AWG
ƒ0.01231878
1 Griffin AI(GAIN) til BBD
$0.013764
1 Griffin AI(GAIN) til BAM
KM0.01156176
1 Griffin AI(GAIN) til BIF
Fr20.116086
1 Griffin AI(GAIN) til BND
$0.00887778
1 Griffin AI(GAIN) til BSD
$0.006882
1 Griffin AI(GAIN) til JMD
$1.1014641
1 Griffin AI(GAIN) til KHR
27.528
1 Griffin AI(GAIN) til KMF
Fr2.931732
1 Griffin AI(GAIN) til LAK
149.60869266
1 Griffin AI(GAIN) til LKR
රු2.08923756
1 Griffin AI(GAIN) til MDL
L0.11678754
1 Griffin AI(GAIN) til MGA
Ar30.8609526
1 Griffin AI(GAIN) til MOP
P0.05512482
1 Griffin AI(GAIN) til MVR
0.1052946
1 Griffin AI(GAIN) til MWK
MK11.9065482
1 Griffin AI(GAIN) til MZN
MT0.4397598
1 Griffin AI(GAIN) til NPR
रु0.97339008
1 Griffin AI(GAIN) til PYG
48.807144
1 Griffin AI(GAIN) til RWF
Fr9.999546
1 Griffin AI(GAIN) til SBD
$0.05663886
1 Griffin AI(GAIN) til SCR
0.09400812
1 Griffin AI(GAIN) til SRD
$0.264957
1 Griffin AI(GAIN) til SVC
$0.0602175
1 Griffin AI(GAIN) til SZL
L0.11898978
1 Griffin AI(GAIN) til TMT
m0.024087
1 Griffin AI(GAIN) til TND
د.ت0.020260608
1 Griffin AI(GAIN) til TTD
$0.04659114
1 Griffin AI(GAIN) til UGX
Sh23.894304
1 Griffin AI(GAIN) til XAF
Fr3.88833
1 Griffin AI(GAIN) til XCD
$0.0185814
1 Griffin AI(GAIN) til XOF
Fr3.88833
1 Griffin AI(GAIN) til XPF
Fr0.701964
1 Griffin AI(GAIN) til BWP
P0.09214998
1 Griffin AI(GAIN) til BZD
$0.01383282
1 Griffin AI(GAIN) til CVE
$0.6541341
1 Griffin AI(GAIN) til DJF
Fr1.218114
1 Griffin AI(GAIN) til DOP
$0.44086092
1 Griffin AI(GAIN) til DZD
د.ج0.89445354
1 Griffin AI(GAIN) til FJD
$0.01555332
1 Griffin AI(GAIN) til GNF
Fr59.32284
1 Griffin AI(GAIN) til GTQ
Q0.05257848
1 Griffin AI(GAIN) til GYD
$1.44122844
1 Griffin AI(GAIN) til ISK
kr0.853368

Griffin AI Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Griffin AI, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Griffin AI hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Griffin AI

Hvor meget er Griffin AI (GAIN) værd i dag?
Den direkte GAIN pris i USD er 0.006882 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle GAIN til USD pris?
Den aktuelle pris på GAINtil USD er $ 0.006882. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Griffin AI?
Markedsværdien for GAIN er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af GAIN?
Den cirkulerende forsyning af GAIN er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på GAIN?
GAIN opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på GAIN?
GAIN så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for GAIN?
Direkte 24-timers handelsvolumen for GAIN er $ 24.80K USD.
Bliver GAIN højere i år?
GAIN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se GAIN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Griffin AI (GAIN) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

GAIN-til-USD Lommeregner

Beløb

GAIN
GAIN
USD
USD

1 GAIN = 0.006882 USD

Handel GAIN

GAIN/USDT
$0.006882
$0.006882
+2.67%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

$110,350.01

$3,882.94

$0.03158

$186.35

$1.0003

$110,350.01

$3,882.94

$186.35

$72.87

$2.5051

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07177

$0.000595

$0.000000000000000000000017

$0.0000000000005438

$0.0021

$0.00004665

