Hvad er Griffin AI (GAIN)

Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe's first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb's Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI's native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.

Griffin AI er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineGriffin AIinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekGAINtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om Griffin AI på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Griffin AI købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Griffin AI Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Griffin AI (GAIN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Griffin AI (GAIN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Griffin AI.

Tjek Griffin AI prisprediktion nu!

Griffin AI (GAIN) Tokenomics

At forstå tokenomics for Griffin AI (GAIN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GAIN Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Griffin AI (GAIN)

Leder du efter, hvordan du køber Griffin AI? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Griffin AI på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

GAIN til lokale valutaer

Prøv konverter

Griffin AI Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Griffin AI, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Griffin AI Hvor meget er Griffin AI (GAIN) værd i dag? Den direkte GAIN pris i USD er 0.006882 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle GAIN til USD pris? $ 0.006882 . Tjek Den aktuelle pris på GAINtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Griffin AI? Markedsværdien for GAIN er -- USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af GAIN? Den cirkulerende forsyning af GAIN er -- USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på GAIN? GAIN opnåede en ATH-pris på -- USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på GAIN? GAIN så en ATL-pris på -- USD . Hvad er handelsvolumen for GAIN? Direkte 24-timers handelsvolumen for GAIN er $ 24.80K USD . Bliver GAIN højere i år? GAIN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se GAIN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

Griffin AI (GAIN) Vigtige brancheopdateringer

