Financie Token (FNCT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Financie Token (FNCT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Financie Token (FNCT) Information FiNANCiE is a new crowdfunding 2.0 service that uses blockchain technology to provide sustainable community management and transaction fee income through token sales. Sports clubs and creators act as "owners" to issue and sell "CT"(Community Token), while fans who buy the CT become "supporters" and participate in the community. Officiel hjemmeside: https://fnct.xyz/ Hvidbog: https://fnct.xyz/whitepaper/en Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8Af78f0c818302164F73B2365fE152C2D1FE80e1 Køb FNCT nu!

Financie Token (FNCT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Financie Token (FNCT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 33.84M $ 33.84M $ 33.84M Alle tiders Høj: $ 0.006789 $ 0.006789 $ 0.006789 Alle tiders Lav: $ 0.000801430726532987 $ 0.000801430726532987 $ 0.000801430726532987 Nuværende pris: $ 0.0016919 $ 0.0016919 $ 0.0016919 Få mere at vide om Financie Token (FNCT) pris

Financie Token (FNCT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Financie Token (FNCT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FNCT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FNCT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FNCT's tokenomics, kan du udforske FNCT tokens live-pris!

Sådan køber du FNCT Er du interesseret i at tilføje Financie Token (FNCT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe FNCT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber FNCT på MEXC nu!

Financie Token (FNCT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FNCT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FNCT prishistorikken nu!

FNCT Prisprediktion Vil du vide, hvor FNCT måske er på vej hen? Vores FNCT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FNCT Tokens prisprediktion nu!

