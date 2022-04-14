StaFi (FIS) Tokenomics Få vigtig indsigt i StaFi (FIS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

StaFi (FIS) Information StaFi is the first DeFi protocol unlocking liquidity of staked assets. Users can stake PoS tokens through StaFi and receive rTokens in return, which are available for trading, while still earning staking rewards. rToken is a synthetic staking derivative issued by StaFi to users when users stake PoS tokens through StaFi rToken App . rTokens are anchored to the PoS tokens staked by users and the corresponding staking rewards. rTokens can be transferred and traded at any time. Officiel hjemmeside: https://www.stafi.io/ Hvidbog: https://docs.stafi.io/ Block Explorer: https://stafi.subscan.io/ Køb FIS nu!

StaFi (FIS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for StaFi (FIS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.47M $ 13.47M $ 13.47M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 117.79M $ 117.79M $ 117.79M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.7052 $ 0.7052 $ 0.7052 Alle tiders Lav: $ 0.0740675001411077 $ 0.0740675001411077 $ 0.0740675001411077 Nuværende pris: $ 0.11436 $ 0.11436 $ 0.11436 Få mere at vide om StaFi (FIS) pris

StaFi (FIS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for StaFi (FIS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FIS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FIS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FIS's tokenomics, kan du udforske FIS tokens live-pris!

Sådan køber du FIS Er du interesseret i at tilføje StaFi (FIS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe FIS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber FIS på MEXC nu!

StaFi (FIS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FIS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FIS prishistorikken nu!

FIS Prisprediktion Vil du vide, hvor FIS måske er på vej hen? Vores FIS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FIS Tokens prisprediktion nu!

