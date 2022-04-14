Finceptor (FINC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Finceptor (FINC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Finceptor (FINC) Information Finceptor is a DeFi liquidity protocol with a launchpad plug-in, enabling unlaunched and publicly traded tokens to build protocol-owned liquidity – solving DeFi 1.0’s mercenary liquidity problem. Officiel hjemmeside: https://finceptor.app Hvidbog: https://docs.finceptor.app/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xA856098dCBc1b2B3a9C96C35c32bC4f71E49AEd2 Køb FINC nu!

Finceptor (FINC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Finceptor (FINC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 679.24K $ 679.24K $ 679.24K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 47.47M $ 47.47M $ 47.47M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Alle tiders Høj: $ 0.3887 $ 0.3887 $ 0.3887 Alle tiders Lav: $ 0.009502418601103327 $ 0.009502418601103327 $ 0.009502418601103327 Nuværende pris: $ 0.01431 $ 0.01431 $ 0.01431 Få mere at vide om Finceptor (FINC) pris

Finceptor (FINC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Finceptor (FINC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FINC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FINC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FINC's tokenomics, kan du udforske FINC tokens live-pris!

Finceptor (FINC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FINC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FINC prishistorikken nu!

