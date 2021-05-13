FEG Token (FEG) Tokenomics Få vigtig indsigt i FEG Token (FEG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FEG Token (FEG) Information FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website. Officiel hjemmeside: https://www.feg.io/ Hvidbog: https://docs.feg.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/address/0xf3c7cecf8cbc3066f9a87b310cebe198d00479ac Køb FEG nu!

FEG Token (FEG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FEG Token (FEG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.18M $ 8.18M $ 8.18M Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 84.29B $ 84.29B $ 84.29B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.70M $ 9.70M $ 9.70M Alle tiders Høj: $ 0.0013849 $ 0.0013849 $ 0.0013849 Alle tiders Lav: $ 0.000000099927831158 $ 0.000000099927831158 $ 0.000000099927831158 Nuværende pris: $ 0.000097 $ 0.000097 $ 0.000097 Få mere at vide om FEG Token (FEG) pris

FEG Token (FEG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FEG Token (FEG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FEG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FEG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FEG's tokenomics, kan du udforske FEG tokens live-pris!

FEG Token (FEG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FEG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FEG prishistorikken nu!

FEG Prisprediktion Vil du vide, hvor FEG måske er på vej hen? Vores FEG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FEG Tokens prisprediktion nu!

