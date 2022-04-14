EYWA (EYWA) Tokenomics

EYWA (EYWA) Information

EYWA is a unified cross-chain liquidity market and we solve two major problems of the DeFi market: liquidity fragmentation and insecure cross-chain communications. CrossCurve is EYWA’s cross-chain trading and yield protocol designed to address the issue of fragmented liquidity. By using Curve's deep liquidity, we help both B2B and retail users enjoy low slippage rates when trading single assets and Curve LP tokens.

Officiel hjemmeside:
https://eywa.fi/
Hvidbog:
https://docs.crosscurve.fi
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0x8cb8C4263EB26b2349d74ea2cB1B27bc40709e12

EYWA (EYWA) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EYWA (EYWA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 421.14K
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 99.91M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 4.22M
Alle tiders Høj:
$ 0.225
Alle tiders Lav:
$ 0.004174977741932318
Nuværende pris:
$ 0.004215
EYWA (EYWA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for EYWA (EYWA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal EYWA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange EYWA tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår EYWA's tokenomics, kan du udforske EYWA tokens live-pris!

