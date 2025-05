EYWA

EYWA is a unified cross-chain liquidity market and we solve two major problems of the DeFi market: liquidity fragmentation and insecure cross-chain communications. CrossCurve is EYWA’s cross-chain trading and yield protocol designed to address the issue of fragmented liquidity. By using Curve's deep liquidity, we help both B2B and retail users enjoy low slippage rates when trading single assets and Curve LP tokens.

NavnEYWA

RangNo.1933

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)1.46%

Cirkulationsforsyning99,914,818

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.0999%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.22807147007540374,2024-12-27

Laveste pris0.010474379318294385,2025-04-18

Offentlig blockchainARB

Sektor

Social Media

