Energy Web (EWT) Information Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers. Officiel hjemmeside: https://www.energyweb.org/ Hvidbog: https://www.energyweb.org/wp-content/uploads/2019/12/EnergyWeb-EWDOS-VisionPurpose-vFinal-20191211.pdf Block Explorer: https://explorer.energyweb.org/ Køb EWT nu!

Energy Web (EWT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Energy Web (EWT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 44.43M $ 44.43M $ 44.43M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 30.06M $ 30.06M $ 30.06M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 147.80M $ 147.80M $ 147.80M Alle tiders Høj: $ 3.988 $ 3.988 $ 3.988 Alle tiders Lav: $ 0.500832477028 $ 0.500832477028 $ 0.500832477028 Nuværende pris: $ 1.478 $ 1.478 $ 1.478 Få mere at vide om Energy Web (EWT) pris

Energy Web (EWT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Energy Web (EWT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EWT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EWT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EWT's tokenomics, kan du udforske EWT tokens live-pris!

