Evrynet (EVRY) Information Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system Officiel hjemmeside: https://evrynet.io Hvidbog: https://evrynet.io/pdf/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd7dcd9b99787c619b4d57979521258d1a7267ad7 Køb EVRY nu!

Evrynet (EVRY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Evrynet (EVRY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 64.50K $ 64.50K $ 64.50K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 40.39M $ 40.39M $ 40.39M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Alle tiders Høj: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Alle tiders Lav: $ 0.001175738247995547 $ 0.001175738247995547 $ 0.001175738247995547 Nuværende pris: $ 0.001597 $ 0.001597 $ 0.001597 Få mere at vide om Evrynet (EVRY) pris

Evrynet (EVRY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Evrynet (EVRY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EVRY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EVRY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EVRY's tokenomics, kan du udforske EVRY tokens live-pris!

Evrynet (EVRY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for EVRY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk EVRY prishistorikken nu!

EVRY Prisprediktion Vil du vide, hvor EVRY måske er på vej hen? Vores EVRY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EVRY Tokens prisprediktion nu!

