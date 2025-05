EVRY

Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system

NavnEVRY

RangNo.2852

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning40,389,133

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.0403%

Udstedelsesdato2021-10-20 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.6237858675687351,2021-10-27

Laveste pris0.001175738247995547,2025-04-15

Offentlig blockchainETH

