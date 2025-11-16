EVAA Protocol (EVAA) Tokenomics

EVAA Protocol (EVAA) Tokenomics

Få vigtig indsigt i EVAA Protocol (EVAA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:59:34 (UTC+8)
EVAA Protocol (EVAA) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EVAA Protocol (EVAA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 9.52M
$ 9.52M$ 9.52M
Samlet udbud
$ 50.00M
$ 50.00M$ 50.00M
Cirkulerende forsyning
$ 6.62M
$ 6.62M$ 6.62M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 71.90M
$ 71.90M$ 71.90M
Alle tiders Høj:
$ 13.706
$ 13.706$ 13.706
Alle tiders Lav:
$ 1.4583095338977914
$ 1.4583095338977914$ 1.4583095338977914
Nuværende pris:
$ 1.438
$ 1.438$ 1.438

EVAA Protocol (EVAA) Information

EVAA is a Telegram-native open-sourced decentralized liquidity protocol on TON Blockchain that allows users to act as depositors, earning passive income by providing liquidity, or as borrowers, who can secure overcollateralised loans.

Officiel hjemmeside:
https://evaa.finance/
Hvidbog:
https://evaa.gitbook.io/intro
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xaa036928c9c0Df07d525B55ea8EE690Bb5a628C1

EVAA Protocol (EVAA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for EVAA Protocol (EVAA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal EVAA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange EVAA tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår EVAA's tokenomics, kan du udforske EVAA tokens live-pris!

