Den direkte EVAA Protocol pris i dag er 7.032 USD. Følg med i realtid EVAA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk EVAA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

EVAA Protocol-kurs(EVAA)

1 EVAA til USD direkte pris:

$7.039
-9.09%1D
USD
EVAA Protocol (EVAA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:23:48 (UTC+8)

EVAA Protocol (EVAA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 6.921
24H lav
$ 9.746
24H høj

$ 6.921
$ 9.746
$ 13.61297177645488
$ 1.4583095338977914
-1.35%

-9.09%

-25.25%

-25.25%

EVAA Protocol (EVAA) realtidsprisen er $ 7.032. I løbet af de sidste 24 timer har EVAA handlet mellem et lavpunkt på $ 6.921 og et højdepunkt på $ 9.746, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. EVAAs højeste pris nogensinde er $ 13.61297177645488, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.4583095338977914.

Når det gælder kortsigtet performance, EVAA har ændret sig med -1.35% i løbet af den sidste time, -9.09% i løbet af 24 timer og -25.25% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

EVAA Protocol (EVAA) Markedsinformation

No.430

$ 46.54M
$ 1.67M
$ 351.60M
6.62M
50,000,000
50,000,000
13.23%

BSC

Den nuværende markedsværdi på EVAA Protocol er $ 46.54M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 1.67M. Det cirkulerende forsyning af EVAA er 6.62M, med et samlet udbud på 50000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 351.60M.

EVAA Protocol (EVAA) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for EVAA Protocol i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.70382-9.09%
30 dage$ +5.032+251.60%
60 dage$ +5.032+251.60%
90 dage$ +5.032+251.60%
EVAA Protocol Prisændring i dag

I dag EVAA blev der registreret en ændring på $ -0.70382 (-9.09%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

EVAA Protocol 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +5.032 (+251.60%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

EVAA Protocol 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage EVAA sås en ændring af $ +5.032 (+251.60%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

EVAA Protocol 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +5.032 (+251.60%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for EVAA Protocol (EVAA)?

Tjek EVAA ProtocolPrishistorik-siden nu.

Hvad er EVAA Protocol (EVAA)

EVAA is a Telegram-native open-sourced decentralized liquidity protocol on TON Blockchain that allows users to act as depositors, earning passive income by providing liquidity, or as borrowers, who can secure overcollateralised loans.

EVAA Protocol er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineEVAA Protocolinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekEVAAtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om EVAA Protocol på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din EVAA Protocol købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

EVAA Protocol Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil EVAA Protocol (EVAA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine EVAA Protocol (EVAA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for EVAA Protocol.

Tjek EVAA Protocol prisprediktion nu!

EVAA Protocol (EVAA) Tokenomics

At forstå tokenomics for EVAA Protocol (EVAA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om EVAA Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du EVAA Protocol (EVAA)

Leder du efter, hvordan du køber EVAA Protocol? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe EVAA Protocol på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

EVAA Protocol Ressource

For en mere dybdegående forståelse af EVAA Protocol, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel EVAA Protocol hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om EVAA Protocol

Hvor meget er EVAA Protocol (EVAA) værd i dag?
Den direkte EVAA pris i USD er 7.032 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle EVAA til USD pris?
Den aktuelle pris på EVAAtil USD er $ 7.032. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af EVAA Protocol?
Markedsværdien for EVAA er $ 46.54M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af EVAA?
Den cirkulerende forsyning af EVAA er 6.62M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på EVAA?
EVAA opnåede en ATH-pris på 13.61297177645488 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på EVAA?
EVAA så en ATL-pris på 1.4583095338977914 USD.
Hvad er handelsvolumen for EVAA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for EVAA er $ 1.67M USD.
Bliver EVAA højere i år?
EVAA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se EVAA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

