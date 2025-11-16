StablR Euro (EURR) Tokenomics

StablR Euro (EURR) Tokenomics

Få vigtig indsigt i StablR Euro (EURR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:47:44 (UTC+8)
USD

StablR Euro (EURR) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for StablR Euro (EURR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 13.83M
$ 13.83M$ 13.83M
Samlet udbud
$ 11.88M
$ 11.88M$ 11.88M
Cirkulerende forsyning
$ 11.88M
$ 11.88M$ 11.88M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 13.83M
$ 13.83M$ 13.83M
Alle tiders Høj:
$ 2.015
$ 2.015$ 2.015
Alle tiders Lav:
$ 1.0191650915551662
$ 1.0191650915551662$ 1.0191650915551662
Nuværende pris:
$ 1.164
$ 1.164$ 1.164

StablR Euro (EURR) Information

StablR Euro (EURR) is a Euro-backed stablecoin, pegged to the value of the Euro and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR Euro (EURR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR Euro (EURR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR Euro (EURR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

Officiel hjemmeside:
https://www.stablr.com
Hvidbog:
https://www.stablr.com/wp-content/uploads/2024/07/StablR_Whitepaper_v3.1.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x50753cfaf86c094925bf976f218d043f8791e408

StablR Euro (EURR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for StablR Euro (EURR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal EURR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange EURR tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår EURR's tokenomics, kan du udforske EURR tokens live-pris!

Sådan køber du EURR

Er du interesseret i at tilføje StablR Euro (EURR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe EURR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

StablR Euro (EURR) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for EURR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

EURR Prisprediktion

Vil du vide, hvor EURR måske er på vej hen? Vores EURR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

Læs og forstå venligst Brugeraftalen og Privatlivspolitikken