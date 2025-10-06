UdvekslingDEX+
Den direkte StablR Euro pris i dag er 1.131 USD. Følg med i realtid EURR til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk EURR prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

StablR Euro (EURR) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:23:34 (UTC+8)

StablR Euro (EURR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 1.125
$ 1.125$ 1.125
24H lav
$ 1.158
$ 1.158$ 1.158
24H høj

$ 1.125
$ 1.125$ 1.125

$ 1.158
$ 1.158$ 1.158

$ 1.4634306829935808
$ 1.4634306829935808$ 1.4634306829935808

$ 1.0191650915551662
$ 1.0191650915551662$ 1.0191650915551662

0.00%

0.00%

-2.59%

-2.59%

StablR Euro (EURR) realtidsprisen er $ 1.131. I løbet af de sidste 24 timer har EURR handlet mellem et lavpunkt på $ 1.125 og et højdepunkt på $ 1.158, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. EURRs højeste pris nogensinde er $ 1.4634306829935808, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.0191650915551662.

Når det gælder kortsigtet performance, EURR har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, 0.00% i løbet af 24 timer og -2.59% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

StablR Euro (EURR) Markedsinformation

No.1016

$ 13.21M
$ 13.21M$ 13.21M

$ 7.21K
$ 7.21K$ 7.21K

$ 13.21M
$ 13.21M$ 13.21M

11.68M
11.68M 11.68M

11,683,541.95
11,683,541.95 11,683,541.95

ETH

Den nuværende markedsværdi på StablR Euro er $ 13.21M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 7.21K. Det cirkulerende forsyning af EURR er 11.68M, med et samlet udbud på 11683541.95. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 13.21M.

StablR Euro (EURR) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for StablR Euro i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 00.00%
30 dage$ -0.041-3.50%
60 dage$ -0.032-2.76%
90 dage$ -0.015-1.31%
StablR Euro Prisændring i dag

I dag EURR blev der registreret en ændring på $ 0 (0.00%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

StablR Euro 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.041 (-3.50%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

StablR Euro 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage EURR sås en ændring af $ -0.032 (-2.76%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

StablR Euro 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.015 (-1.31%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for StablR Euro (EURR)?

Tjek StablR EuroPrishistorik-siden nu.

Hvad er StablR Euro (EURR)

StablR Euro (EURR) is a Euro-backed stablecoin, pegged to the value of the Euro and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR Euro (EURR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR Euro (EURR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR Euro (EURR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR Euro er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineStablR Euroinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekEURRtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om StablR Euro på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din StablR Euro købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

StablR Euro Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil StablR Euro (EURR) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine StablR Euro (EURR) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for StablR Euro.

Tjek StablR Euro prisprediktion nu!

StablR Euro (EURR) Tokenomics

At forstå tokenomics for StablR Euro (EURR) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om EURR Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du StablR Euro (EURR)

Leder du efter, hvordan du køber StablR Euro? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe StablR Euro på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

EURR til lokale valutaer

StablR Euro Ressource

For en mere dybdegående forståelse af StablR Euro, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel StablR Euro hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om StablR Euro

Hvor meget er StablR Euro (EURR) værd i dag?
Den direkte EURR pris i USD er 1.131 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle EURR til USD pris?
Den aktuelle pris på EURRtil USD er $ 1.131. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af StablR Euro?
Markedsværdien for EURR er $ 13.21M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af EURR?
Den cirkulerende forsyning af EURR er 11.68M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på EURR?
EURR opnåede en ATH-pris på 1.4634306829935808 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på EURR?
EURR så en ATL-pris på 1.0191650915551662 USD.
Hvad er handelsvolumen for EURR?
Direkte 24-timers handelsvolumen for EURR er $ 7.21K USD.
Bliver EURR højere i år?
EURR kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se EURR prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

