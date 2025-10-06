Hvad er StablR Euro (EURR)

StablR Euro (EURR) is a Euro-backed stablecoin, pegged to the value of the Euro and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR Euro (EURR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR Euro (EURR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR Euro (EURR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR Euro Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil StablR Euro (EURR) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine StablR Euro (EURR) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for StablR Euro.

StablR Euro (EURR) Tokenomics

At forstå tokenomics for StablR Euro (EURR) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om EURR Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du StablR Euro (EURR)

StablR Euro Ressource

For en mere dybdegående forståelse af StablR Euro, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om StablR Euro Hvor meget er StablR Euro (EURR) værd i dag? Den direkte EURR pris i USD er 1.131 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle EURR til USD pris? $ 1.131 . Tjek Den aktuelle pris på EURRtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af StablR Euro? Markedsværdien for EURR er $ 13.21M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af EURR? Den cirkulerende forsyning af EURR er 11.68M USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på EURR? EURR opnåede en ATH-pris på 1.4634306829935808 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på EURR? EURR så en ATL-pris på 1.0191650915551662 USD . Hvad er handelsvolumen for EURR? Direkte 24-timers handelsvolumen for EURR er $ 7.21K USD . Bliver EURR højere i år? EURR kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se EURR prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

