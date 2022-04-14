Euler Finance (EUL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Euler Finance (EUL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Euler Finance (EUL) Information Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party. Officiel hjemmeside: https://www.euler.finance/ Hvidbog: https://docs.euler.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd9fcd98c322942075a5c3860693e9f4f03aae07b Køb EUL nu!

Euler Finance (EUL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Euler Finance (EUL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 232.95M $ 232.95M $ 232.95M Samlet udbud $ 27.18M $ 27.18M $ 27.18M Cirkulerende forsyning $ 19.71M $ 19.71M $ 19.71M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 321.27M $ 321.27M $ 321.27M Alle tiders Høj: $ 16.985 $ 16.985 $ 16.985 Alle tiders Lav: $ 1.4404454386373047 $ 1.4404454386373047 $ 1.4404454386373047 Nuværende pris: $ 11.819 $ 11.819 $ 11.819 Få mere at vide om Euler Finance (EUL) pris

Euler Finance (EUL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Euler Finance (EUL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EUL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EUL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EUL's tokenomics, kan du udforske EUL tokens live-pris!

Sådan køber du EUL Er du interesseret i at tilføje Euler Finance (EUL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe EUL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber EUL på MEXC nu!

Euler Finance (EUL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for EUL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk EUL prishistorikken nu!

EUL Prisprediktion Vil du vide, hvor EUL måske er på vej hen? Vores EUL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EUL Tokens prisprediktion nu!

