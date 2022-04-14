ETHW (ETHW) Tokenomics Få vigtig indsigt i ETHW (ETHW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ETHW (ETHW) Information EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work. Officiel hjemmeside: https://ethereumpow.org/ Block Explorer: https://ethwscan.com Køb ETHW nu!

ETHW (ETHW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ETHW (ETHW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 175.42M $ 175.42M $ 175.42M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 107.82M $ 107.82M $ 107.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 130 $ 130 $ 130 Alle tiders Lav: $ 0.9976494131002414 $ 0.9976494131002414 $ 0.9976494131002414 Nuværende pris: $ 1.627 $ 1.627 $ 1.627 Få mere at vide om ETHW (ETHW) pris

ETHW (ETHW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ETHW (ETHW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ETHW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ETHW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ETHW's tokenomics, kan du udforske ETHW tokens live-pris!

ETHW (ETHW) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ETHW hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ETHW prishistorikken nu!

ETHW Prisprediktion Vil du vide, hvor ETHW måske er på vej hen? Vores ETHW prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ETHW Tokens prisprediktion nu!

